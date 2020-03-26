В Азербайджане волонтеры раздают свои контакты одиноким пожилым людям для обеспечения их потребностей

Оставаясь дома, можно остановить распространение вируса среди окружающих, в чем заключается один из важных аспектов борьбы с коронавирусом.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Общественного объединения "Волонтеры Азербайджана" Имадеддин Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, другим важным моментом в борьбе с коронавирусом является изоляция людей, возраст которых превышает 65 лет.

Гулиев сообщил, что волонтеры готовы обеспечивать потребности пожилых одиноких людей.

"Президент Ильхам Алиев в интервью государственному телевидению 24 марта после ознакомления с жилым комплексом в Говсане сказал, что для обеспечения одиноких пожилых людей предусмотрена мобилизация социальных работников, которые будут выполнять эту работу. В то же время, пользуясь случаем, глава государства обратился к многотысячной армии волонтеров. Президент Ильхам Алиев счел нужным, чтобы волонтеры также подключились к этой работе. Мы, как и другие организации, в поддержку инициативы главы государства, проделываем работу в данном направлении", - сказал Гулиев.

Он отметил, что в связи с этим вопросом волонтеры демонстрируют особую активность в социальных сетях.

"Для обеспечения потребностей пожилых и одиноких людей волонтеры делятся с ними своими контактами, чтобы в случае необходимости, можно было связаться с ними. В то же время, волонтеры в местах проживания размещают соответствующие объявления и демонстрируют свою поддержку этому благому делу. Я и сам разместил объявление у входа в здание, в котором живу, о том что готов помогать пожилым людям. Мы призываем молодежь в регионах проявлять активность в этом деле, защитить наших пожилых людей", - сказал Имадеддин Гулиев.