https://news.day.az/politics/1216408.html Азербайджанские солдаты обратились к населению - "Останьтесь дома ради нас!" - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты обратились к населению - "Останьтесь дома ради нас!" - ВИДЕО
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане группа сотрудников Министерства обороны подготовила видеоролик.
Как сообщает Trend, солдаты Азербайджанской Армии рекомендовали гражданам оставаться дома для своего и окружающих здоровья.
"Мы служим для вас, а вы - останьтесь дома ради нас!" - сказали солдаты.
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