Азербайджанские солдаты обратились к населению - "Останьтесь дома ради нас!"

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане группа сотрудников Министерства обороны подготовила видеоролик.

Как сообщает Trend, солдаты Азербайджанской Армии рекомендовали гражданам оставаться дома для своего и окружающих здоровья.

"Мы служим для вас, а вы - останьтесь дома ради нас!" - сказали солдаты.