Армяне угрожают главе азербайджанской общины Нагорного Карабаха

Через несколько дней на оккупированных территориях Азербайджана ожидается очередное шоу под названием "выборы". Самопровозглашенное и никем не признанное образование собирается выбирать "президента" и "парламента". Сразу и то, и другое, чтобы, как говорится, два раза не ходить. Совершенно очевидно, что эта провокационная акция, как и все предыдущие, не будет признана мировым сообществом. К тому же сепаратистам не повезло - пандемия отвлекала Ереван на более насущные проблемы. Запустив механизм, он из-за наступающего коронавируса не в состоянии сегодня заниматься пропагандой и продвижением предстоящей провокации. Ему не до этого.

В самой Армении отменен пашиняновский референдум, но сепаратисты упорно продолжают готовиться к бессмысленным "выборам", ради этого скрывая реальную эпидемиологическую ситуацию на оккупированных территориях и все более раздражаясь таким невниманием со стороны мира. Это невнимание еще более нервирует армянскую сторону на фоне растущего имиджа Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона и активизации ее руководства. Тот факт, что даже Минской группой глава общины, депутат Милли Меджлиса от Ханкендинского округа Турал Гянджалиев признан законно избранным представителем Карабаха, выводит оккупантов из себя. Несмотря на все усилия спрятать свое раздражение за иронией, бешенство армянской стороны скрыть уже не удается.

В последние дни эти злость и ненависть большими порциями выплескиваются в социальных сетях. Армянские пользователи начали массированное наступление на страницу Азербайджанской общины НК в Facebook.

Идет поток оскорблений, провокаций и дезинформации, рассказал Day.Az Гянджалиев.

"Нам даже грозят убийством и терактами. Присылают информацию о деяниях террористов АСАЛА и дашнакской группировки "Немезида", давая понять, что то же самое произойдет и со мной. Но все это, конечно, не может заставить нас сдать позиции. Наоборот, эти угрозы побуждают нас продолжать свою работу и разоблачать оккупантов с еще большей активностью", - заметил депутат.

Вот один из примеров:

Гянджалиев обратил внимание на то, что особенно разошлись армянские пользователи в дни, когда армянство отмечало столетие так называемой "шушинской резни", якобы имевшей место в марте 1920 года. Как уроженец Карабаха, как шушинец наш собеседник полностью отмел все инсинуации армянской стороны по этому поводу, отметив, что и сто лет назад, и в конце прошлого века истинными жертвами геноцида и депортации были как раз азербайджанцы Шуши.

"Вместо угроз, армянской стороне было бы продуктивнее занять конструктивную позицию. Самое лучшее для Армении - принять мирный процесс, поддержать мирное сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках территориальной целостности нашей страны. А метод угроз против нас не работает, пусть в Армении это имеют в виду", - предупредил депутат Милли Меджлиса.

Зульфугар Ибрагимов