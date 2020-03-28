Субут Асадов: Недопустимо политизировать арест Тофига Ягублу

"Недопустимо политизировать арест члена партии "Мусават" Тофига Ягублу".

Об этом сказал Trend председатель Азербайджанской партии республиканцев Субут Асадов, передает Day.Az.

Он сообщил, что каждый гражданин равен перед законом Азербайджана.

"Если кто-то совершает преступление, то он должен ответить за это. Азербайджан - правовое государство. Правоохранительные органы страны расследуют происшествие и дадут ему соответствующую правовую оценку. В таком случае лица, пытающиеся придать вопросу политический оттенок, поймут, что они ошиблись. Считаю, что законы Азербайджана работают в должном порядке. Если Тофиг Ягублу невиновен, то он будет освобожден. Однако недопустимо раздувать этот вопрос, будь то представитель оппозиции или власти. Принадлежность к какой-либо партии не освобождает человека от уголовной ответственности", - сказал Асадов.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.