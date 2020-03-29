Азербайджан побеждает коронавирус

Вчера, 28 марта, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы "Ени клиника". Сдача госпиталя в эксплуатацию должна была состояться только через несколько месяцев. Но в сложившейся ситуации по поручению главы государства были мобилизованы все силы и ресурсы, госпиталь был сдан в кратчайшие сроки. Президент Ильхам Алиев проявил свое умение стратегически мыслить: в условиях, когда ситуация в Азербайджане далека от критической и полностью контролируется, расширяются возможности азербайджанской медицины. Благодаря этому мы готовы к любому развитию событий - в отличие от многих стран той же Европы. Это по-настоящему впечатляет, успокаивает граждан, вселяет в них уверенность в это непростое время.

С началом пандемии в условиях, когда большая часть мира охвачена хаосом и паникой, Азербайджан показал и продолжает демонстрировать, что нормальная жизнедеятельность возможна и в условиях борьбы с таким мировым злом, как коронавирус. Благодаря мерам, предпринимаемым по инициативе Президента Ильхама Алиева, в нашей стране в кратчайшие сроки взяли ситуацию под полный контроль: речь и о борьбе с распространением болезни, и заботе о заболевших, и разработке мер социальной поддержки населения.

За последние недели в Азербайджане, невзирая на сложившуюся ситуацию, завершился ряд важных проектов. Накануне праздника Новруз глава государства открыл Абшеронскую кольцевую железную дорогу, в праздничные дни участвовал в сдаче в эксплуатацию масштабного Говсанского жилого комплекса. А 28 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы "Ени клиника" ("Новая клиника" - прим. ред.). Это крупное и отвечающее всем современным стандартам медицинское учреждение. И самое главное - оно будет полностью передано в распоряжение больных коронавирусом. С этой целью строительство и оснащение больницы было завершено на несколько месяцев раньше срока.

"Ени клиника" - одно из крупнейших лечебных учреждений Азербайджана, а с точки зрения оснащенности и соответствия мировым стандартам его можно назвать самым передовым. Больница построена по личной инициативе Президента Ильхама Алиева, и, как отметил на открытии клиники глава государства, ее открытие было намечено на начало осени, однако в связи с пандемией было решено ускорить работы. Уже с сегодняшнего дня здесь начнется размещение зараженных коронавирусом граждан.

Больница рассчитана на 575 коек. На первом этапе будут задействованы 100, а затем - 300 коек. Реанимация имеет 70 мест, что очень важно с точки зрения спасения жизней инфицированных людей, находящихся в тяжелом состоянии.

Выступая на открытии клиники, глава государства не скрывал, что если бы не своевременно принятые меры, в Азербайджане могли возникнуть серьезные проблемы. Ведь даже в странах с высокоразвитой медициной, по его словам, ежедневно умирают около тысячи человек.

"Если столь крупные проблемы, связанные с этим заболеванием, имеются в странах с высокоразвитой медициной, то нетрудно представить, какие большие проблемы могут возникнуть у нас. Поэтому для оказания больным, зараженным коронавирусом, самого высокого обслуживания моим решением в их распоряжение передается современнейшая, лучшая больница нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Конечно, новая ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса и наступающим мировым экономическим кризисом, внесет свои коррективы в намеченные в Азербайджане проекты и программы. Однако возможные изменения не коснулись важнейших направлений - социальных проектов и системы здравоохранения, особенно учитывая самоотверженность и героизм, которые медики страны ежеминутно проявляют в борьбе с угрозой. Не случайно на открытии новой клиники Президент Ильхам Алиев стоя аплодировал медицинскому персоналу. А Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в обращении, размещенном на ее официальной странице в Instagram, обращаясь к медикам, подчеркнула, что "ежеминутные решения врачей, их профессиональные знания и навыки, их самоотверженность и сострадание - главное наше оружие и наша надежда".

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на нужды здравоохранения выделено 1 369,0 млн. манатов. Это более чем на 30 процентов (326,5 млн. манатов) больше, чем в 2019 году. Эти цифры о многом говорят. На сегодня в стране функционируют 750 больниц и 1670 поликлиник. Новые современные клиники построены в Нахчыванской Автономной Республике, Сабирабадском, Нефтчалинском, Масаллинском, Лянкяранском, Газахском, Шамкирском, Геранбойском, Физулинском, Губинском районах, Гобустане, Нафталане и так далее. Так, в январе в поселке Гобустан с участием первых лиц страны состоялось открытие новой объединенной городской больницы. А в мае прошлого года здесь же была сдана Гобустанская районная центральная больница. Кстати, Гобустанская больница, больницы в Лянкяране и Масаллы - одни из тех, что находятся сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, "не будь у нас данной инфраструктуры, как бы мы могли бороться с этим заболеванием?!". Ответ на этот вопрос вполне однозначен: если бы не повышенное внимание государства к сфере здравоохранения, если бы не личная инициатива первых лиц страны, масштабы сегодняшней угрозы для Азерабйджана могли быть в разы больше.

"Считаю, что в результате принятия превентивных мер в борьбе с коронавирусом мы сохраняем ситуацию под контролем. Хотя, еще раз хочу сказать, в самых развитых странах положение вышло из-под контроля. Смерть тысяч людей и широкое распространение болезни в мире являются большим испытанием, большим вызовом для всех стран. Мы должны работать так, принимать такие меры, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями", - сказал на встрече с медиками глава государства.

Азербайджан, отметил он, находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Наша страна одной из первых наладила контакт с ВОЗ и пригласила ее специалистов, которые положительно оценили проделанную работу. Действительно, с самого начала азербайджанским правительством были предприняты четкие, без излишних эмоций и профессиональные шаги. Все эти решения преследуют только одну цель. Это, как и говорил глава государства, - выйти из этого тяжелого испытания с наименьшими потерями и максимально защитить население. Азербайджан одним из первых закрыл учебные заведения и границы, поставил под контроль ситуацию, кроме того, наша страна - одна из немногих, кто делает все для возвращения своих граждан. Уже возвращено более 10 тысяч человек и процесс продолжается. Все они помещаются на карантин, в том числе в переданных предпринимателями под эти цели комфортабельных отелях и зонах отдыха государственных структур. Работа налажена и каждый старается оказать посильную помощь, о чем говорит рост пополнений в Фонд помощи борьбы с коронавирусом, где всего за 10 дней удалось собрать более 90 миллионов манатов.

Выступая перед персоналом новой клиники, Президент Ильхам Алиев разъяснил шаги, предпринимаемые государством, внес ясность в ряд вопросов, подчеркнув, что государство всегда находится рядом с гражданами, и в эти тяжелые дни оно еще раз продемонстрировало это, чему свидетельством стала передача на нужды борьбы с коронавирусом лучшей больницы страны.

Не секрет, что сегодня многих волнует не только вирус, но и что будет после победы над ним. Известно, что минувший год азербайджанская экономика завершила с хорошими результатами. Еще более высокие результаты отмечались в первые месяцы 2020 года. Так, рост в ненефтяном секторе составил почти 7 процентов, что является очень высоким показателем, промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Последний показатель можно назвать даже рекордным. Выросло за два месяца почти на 20 процентов число туристов, въехавших в Азербайджан. То есть нынешний год обещал азербайджанской экономике прекрасные результаты, и так бы оно и было, если бы не эта свалившаяся на человечество беда. По мнению международных финансовых структур, влияние последствий пандемии на мировую экономику будут тяжелее, чем десять лет назад. Плюс упавшие цены на нефть, конечно же, не вселяют надежд на сохранение прежних темпов роста. И Президент Азербайджана говорил об этом накануне открыто и спокойно. Он уверен, что хотя все указанные факторы приведут к немалым потерям, однако, работа, проделанная на основе заранее принятых решений, позволит нам с честью выйти и из этого испытания.

"Еще раз хочу сказать: государство делает все необходимое. Врачи делают все возможное. Наш народ демонстрирует единство и солидарность. Надеюсь, что и ответственность будет на должном уровне. В этом случае мы сможем с наименьшими потерями выйти из этого сложного испытания, сохранить здоровье наших граждан. Еще раз продемонстрируем и себе, и всему миру, что мы - великий народ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Вывод очевиден: в отличие от многих развитых стран Азербайджан готов к любому развитию ситуации. Руководство страны держит все под контролем. Оперативный штаб, правоохранительные органы работают четко, медики полностью вооружены всем необходимым и находятся на своих постах. Немного подводят некоторые безответственные граждане, но жесткие карантинные меры уже и их заставили осознать: необходимо проявить ответственность, солидарность со всеми и помочь руководству страны. Сделать это может и должен каждый: достаточно следовать чрезвычайным правилам и следовать им неукоснительно.

Одним словом, Азербайджан победит и этот кризис - как уже не раз побеждал.

Лейла Таривердиева