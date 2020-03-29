https://news.day.az/politics/1217377.html От коронавируса умер один из пропагандистов "геноцида армян"
От коронавируса умер один из пропагандистов "геноцида армян"
Во Франции скончался бывший министр промышленности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Патрик Деведжян умер в возрасте 75 лет от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.
О заражении коронавирусом Деведжян сообщил 26 марта в своем Twitter.
Отметим, что политик армянского происхождения был одним из тех, кто усиленно пропагандировал во Франции признание "геноцида армян".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре