От коронавируса умер один из пропагандистов "геноцида армян"

Во Франции скончался бывший министр промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Патрик Деведжян умер в возрасте 75 лет от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

О заражении коронавирусом Деведжян сообщил 26 марта в своем Twitter.

Отметим, что политик армянского происхождения был одним из тех, кто усиленно пропагандировал во Франции признание "геноцида армян".