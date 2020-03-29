Севиль Микаилова: Солидарность и единство делают нас сильнее в борьбе с коронавирусом

Можно с уверенностью сказать, что современное здравоохранение Азербайджана отчетливо показало способность решать текущие задачи.

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Как заявила депутат, медицинское учреждение "Ени клиника", открытое при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, является самым ярким примером постоянной и неотложной работы по улучшению медицинского обслуживания в нашей стране.

"Это медицинское учреждение, оснащенное новейшими технологиями является одной из ведущих больниц. Тот факт, что новая больница будет в первую очередь обслуживать пациентов с коронавирусом, безусловно, приветствуется в нынешней ситуации и создаст дополнительные возможности в борьбе с этой болезнью", - подчеркнула Севиль Микаилова.

Депутат также отметила, что работы, проводимые в национальной системе здравоохранения с 2004-го года, позволяют снизить масштабы пандемии коронавируса, которая в настоящее время потрясает мир.

"Работа, проделанная Президентом Ильхамом Алиевым по развитию здравоохранения страны и совершенствованию медицинской сферы, очевидна. Если бы инфраструктура здравоохранения не была сформирована на нынешнем уровне, было бы невозможно бороться с пандемией. В эти трудные времена каждый гражданин Азербайджана доверяет своему государству и неустанная работа азербайджанских врачей является их источником надежды. Работники сферы медицины профессионально выполняют свою работу, непрерывно работая день и ночь в борьбе с болезнью. Здоровье и безопасность каждого из нас зависят исключительно благодаря их работе. В свою очередь, высокая оценка их достойной работы главой государства вдохновляет врачей еще больше и придает дополнительный импульс их ответственной деятельности. Азербайджанские врачи бдительно следят за здоровьем наших граждан, но каждый из нас должен в полной мере осознавать свою ответственность и однозначно учитывать все требования государства в борьбе с пандемией. Именно эта солидарность и единство делают нас сильнее в борьбе с коронавирусом. Мы все должны объединиться вокруг общей цели и проявить ответственность, волю и решимость защитить себя и окружающих нас людей. В основе всех наших успехов лежит единство народа и власти, и "Мы сильны вместе!", - заключила Севиль Микаилова.

Абдул Керимханов