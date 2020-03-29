Рамиль Гасан: Мы должны проявлять солидарность и единство, чтобы выйти из положения с малыми потерями

Охват всех слоев населения вниманием и заботой государства является важной составляющей социальной политики Азербайджана, сообщил в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан, передает Day.Az.

"В центре государственной политики лежат благосостояние и интересы граждан", - процитировал он Президента Ильхама Алиева.

По словам депутата, мероприятия оперативного и упреждающего характера, осуществляемые в рамках борьбы с новым типом вирусной инфекции в нашей стране, являются показателем ценности, которое государство придает своим гражданам: "В настоящее время в Азербайджане увеличилось количество лабораторий. Ряд больниц, расположенных в различных регионах Азербайджана, работает в специальном режиме. В целях дальнейшего усиления борьбы и повышения материального обеспечения врачей, ухаживающих за пациентами с коронавирусной инфекцией, из резервного фонда Президента выделено дополнительно 20 миллионов манатов. Основная цель - недопущение развития и распространения этого заболевания в Азербайджане".

"В целом, все шаги, предпринимаемые государством, несомненно, направлены на обеспечение здоровья народа, безопасности нашей страны. Неслучайно представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что руководство Азербайджана приняло очень важные и действенные меры для предотвращения распространения коронавируса, а также положительно оценило проводимые работы", - отметил депутат Рамиль Гасан.

Он добавил, что будут предприняты любые шаги для реализации государством целенаправленных мер по охране здоровья, безопасности и благосостояния населения. Естественно, граждане также должны оказывать поддержку в этом, руководствуясь принципами социальной ответственности. Чтобы выйти из этого положения с меньшими потерями, все общество должно продемонстрировать солидарность и единство, отметил депутат.

Он напомнил слова главы государства о том, что в ходе мероприятий по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции были предприняты все необходимые шаги: "В настоящее время соответствующие структуры мобилизованы на выполнение этих задач. Наши граждане должны поддерживать текущую работу и строго следовать рекомендациям".

Депутат призвал всех граждан, особенно население преклонного возраста, следовать рекомендациям и решениям Оперативного штаба при Кабинете министров в соответствии с требованиями карантинного режима.