https://news.day.az/politics/1217669.html Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании участвуют 93 из 125 депутатов.
В повестку заседания включено 16 вопросов.
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