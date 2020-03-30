Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании участвуют 93 из 125 депутатов.

В повестку заседания включено 16 вопросов.

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