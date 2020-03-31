Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О медицинском страховании"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с этим вносятся следующие изменения в закон Азербайджана "О медицинском страховании":

1. В статье 16-4.1. "2020" заменено на "2021".

2. В первом предложении статьи 16-4.3. "2021" заменено на "2022".

3. В статье 16-4.4. фраза "с 1 апреля 2020 года" заменена фразой "с 1 января 2021 года".

4. В статье 16-4.5 "2023" заменено на "2024".