МИД Азербайджана о т.н. "выборах" в оккупированном Нагорном Карабахе

МИД Азербайджана уже выразил свою позицию относительно проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях страны, говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Лейлы Абдуллаевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ознакомившись с заявлением по данному вопросу МИД Армении - страны-агрессора, невольно появляются ассоциации со сказкой "Алиса в Зазеркалье", герои которой пребывают в своем вымышленном мире грез и вожделений. Реальная же действительность совершенно иная и достаточно хорошо известна мировому сообществу.

Незаконные "выборы", организованные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта этого года, были решительно осуждены и отвергнуты международным сообществом", - говорится в заявлении.

Абдуллаева подчеркнула, что в условиях продолжающейся военной оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, а также насильственного изгнания сотен тысяч азербайджанцев из своих домов вследствие этнической чистки, нарушения фундаментальных прав человека местного азербайджанского населения оккупированных территорий, не может быть иного отношения к данному незаконному действию, организованному Арменией.

"В соответствии с международными стандартами проведения выборов, в том числе согласно требованиям ОБСЕ, выборы в любой стране должны проводиться в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом данного государства. Так называемые "выборы", проводимые в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе нашей страны, нарушают Конституцию Азербайджана и с этой точки зрения не имеют никакой юридической силы.

Международные и региональные организации, включая Европейский Союз, Организацию Исламского Сотрудничества, НАТО, ГУАМ, Тюркский Совет, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многие государства выступили с заявлениями, в которых осудили так называемые "выборы" и подчеркнули, что они не имеют какой бы то ни было правовой основы. Мы благодарны международным организациям и отдельным странам за их принципиальную позицию и за месседж, направленный Армении о том, что "насильственное приобретение территорий не может быть признано легитимным; оккупация территорий не может быть использована для навязывания их международного признания или изменения их правового статуса".

Прискорбно, что Армения до сих пор не осознала, что военная оккупация международно признанных территорий Азербайджана не принесёт желаемых ею политических результатов. Чего добилась Армения, организовав в Нагорном Карабахе фикцию под названием "выборы", выделив на эту химеру немалочисленные финансовые средства из своего бюджета? Разглагольствовать о "демократии" в условиях военной оккупации и продолжающейся этнической чистки является ни чем иным как инсинуацией и самообманом. Кстати, сам факт отдельного заявления МИД Армении о так называемом "выборном" шоу в Нагорном Карабахе в очередной раз доказывает отсутствие необходимости участия армян Нагорного Карабаха в переговорах", - сказала глава пресс-службы МИД.

Она ещё раз подчеркнула, что выборы на территории Азербайджана должны проводиться в соответствии с Конституцией страны, и любой акт, организованный в нарушение этого Основного закона, легитимным не является и не может быть таковым.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.