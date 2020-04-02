https://news.day.az/politics/1219326.html Принято решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период
Принято решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период
Кабинет министров Азербайджана принял решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период, сообщает Day.Az.
С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.
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