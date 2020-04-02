Принято решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период

Кабинет министров Азербайджана принял решение о регулировании рабочего режима в Азербайджане в особый карантинный период, сообщает Day.Az.

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

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