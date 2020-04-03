Власти Азербайджана принимают эффективные меры по противодействию пандемии

Меры, введённые правительством Азербайджана по недопущению распространения вируса среди граждан, достаточно эффективны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.

По его словам, правительствами России и Азербайджана принят целый ряд механизмов экономической поддержки для ряда категорий граждан: "В России началась нерабочая неделя, которая призвана не допустить массовое заболевание граждан. Введены дополнительные механизмы социальной поддержки. Азербайджан также готов к новой угрозе. Москва и Баку особое внимание уделяют поддержке пожилого населения, так как они в зоне риска. Власти наших стран делают все возможное для предотвращения широкого распространения коронавируса, однако большая доля ответственности ложится на население. Граждане России и Азербайджана должны максимально следовать рекомендациям, не покидать свои дома без особой надобности, пользоваться защитными средствами, соблюдать правила гигиены".

Политолог также выделил пограничный характер Азербайджана с Ираном. Он считает, что границу с Ираном целесообразно открывать только в том случае, когда вирус исчезнет совсем.

Бредихин отметил, что эпидемия показала сильнейшую уязвимость стран, а это значит, что в ближайшие годы значительные средства будут направлены на разработку новых противовирусных препаратов: "Covid-19 уже стал одним из факторов перераспределения мировых экономических ресурсов, падения акций ряда компаний. Думаю, что новую роль возьмут на себя транснациональные корпорации (ТНК), активы которых порой превышают бюджеты ряда стран мира. Возникнет новая эпоха сетевых государств, транснационального управления".

Бредихин также коснулся вопроса удаленной работы. По его словам, удаленный метод работы практиковался и до пандемии: "Думаю, что режим карантина граждане могут использовать с пользой. Сейчас самое время, испытать себя в роли фрилансера. На мой взгляд, это позитивно, люди будут проводить больше времени со своими семьями, родными и близкими. Произойдёт более тесная сплоченность общества. Доходы граждан при этом сохранятся, так как и в России, и в Азербайджане для этого приняты механизмы поддержки".

Политолог подчеркнул, что информационное сообщество существует, оттого и искусственный интеллект усиленно развивается: "В дальнейшем возможен полный отказ от бумажных и металлических денег и переход исключительно к банковским картам и электронным деньгам".

В свою очередь, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, председатель организации Евразийское деловое сотрудничество, кандидат исторических наук Александр Воробьев прокомментировал экономические последствия пандемии.

Он считает, что коронавирус и медийный шум вокруг него стали причиной падения цен на нефть: "Причиной обвала цен на нефть стало резкое снижение спроса на чёрное золото. Оно, в свою очередь, стало следствием вводимых государствами мира жестких ограничений, отправивших национальные экономики в нокаут. В результате запустилась своего рода цепная реакция. Между тем многое зависит от продолжительности кризиса и периода низких цен на нефть".