Миграционная служба Азербайджана представила социальный видеоролик в связи с коронавирусом

Государственная миграционная служба (ГМС) подготовила очередной видеоролик в рамках проводимой в нашей стране просветительской кампании #evdəqal по профилактике коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственные структуры Азербайджана.

"Мы выражаем признательность представителям дипломатического корпуса и иностранным бизнесменам, которые поддержали нас в подготовке видеоролика, присоединились к призывам. Оставайтесь дома и будьте здоровы", - отмечается в сообщении ГМС.