https://news.day.az/politics/1219723.html Миграционная служба Азербайджана представила социальный видеоролик в связи с коронавирусом
Миграционная служба Азербайджана представила социальный видеоролик в связи с коронавирусом
Государственная миграционная служба (ГМС) подготовила очередной видеоролик в рамках проводимой в нашей стране просветительской кампании #evdəqal по профилактике коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственные структуры Азербайджана.
"Мы выражаем признательность представителям дипломатического корпуса и иностранным бизнесменам, которые поддержали нас в подготовке видеоролика, присоединились к призывам. Оставайтесь дома и будьте здоровы", - отмечается в сообщении ГМС.
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