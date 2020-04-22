Своим бездействием мировое сообщество фактически потакает армянским оккупантам

Единственным выходом из армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является признание со стороны Армении суверенитета и территориальной целостности, а также нерушимости признанных на международном уровне границ Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Однако что происходит на деле? Чрезмерное высокомерие по отношению ко всей человеческой цивилизации показывает, что Армения - это не что иное, как набор интересов обезличенных людей, направленных на легализацию невозможного, даже с помощью нелегитимных "выборов", состоявшихся 31 марта и 14 апреля на оккупированных территориях Азербайджана.

Совет Безопасности ООН, как и многие другие организации, неоднократно призывали Армению к разуму, но обращения мирового сообщества походили на "красную тряпку перед быком". В свою очередь, Азербайджан желает строить как добрососедские, так и международные отношения с помощью разумной и обоснованной политики с полным взаимопониманием.

Кризис вследствие пандемии, с которым столкнулся мир, также дал возможность Армении включить политическое манипулирование ложью о "выборах" на оккупированных территориях Азербайджана, который является членом ООН.

А именно, методология научных исследований, которая может геополитически объяснить желание похитить и контролировать чужие вещи, является не чем иным, как комплексом неполноценности, который в международном контексте проявляется у Армении. Суть режима в Армении сегодня таково: на местном уровне я босс, и мне глубоко безразличны глобальные проблемы.

Очевидно, что понимая невозможность давления со стороны неправительственного сектора (пример: война в Боснии и Герцеговине, которая длилась с 1992 по 1995 год, и была остановлена не ​​мировыми державами, которые так и не "открыли глаза" на происходящее, а благодаря свободолюбивым интеллектуалам всего мира), Армения продолжает преемственность злых намерений.

И сегодня хочу предупредить мировые силы и могущественные державы: ваша безответственность порождает сомнения, сомнения порождают гнев, а гнев вызывает реакцию на вашу лень и невежество. По этой причине прошу вас использовать кризис пандемии, чтобы сделать мир лучше. А именно - путем своевременного реагирования и принуждения Армении к прекращению агрессии, которая слишком долго, почти 30 лет продолжается против Азербайджана. Бездействие не является цивилизационным актом, когда дело доходит до этого. Бездействие является соучастием в преступлении, независимо от того, сколько мы молчим об этом.

В заключение хотел бы напомнить хорватскую поговорку: "Волк меняет прическу, но никогда не меняет темперамент".

Сабахудин Хадзиалич

доктор наук в области средств массовой информации и коммуникации; Сараево, Босния и Герцеговина

специально для Day.az