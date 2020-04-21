Принятые руководством Азербайджана меры направлены на улучшение благосостояния и социальной защиты своих граждан

Принятые правительством Азербайджана меры достаточно эффективны и должны максимально смягчить последствия пандемии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend белорусский политолог Алексей Токарев.

Политолог отметил, что Азербайджан, в отличие от других стран, активно помогает индивидуальным предпринимателям и населению справиться с последствиями пандемии коронавируса: "Насколько я знаю, бюджет антикризисной программы Азербайджана составляет 2,5 миллиарда манатов. Власти Азербайджана выделили достаточно большую сумму на социальную поддержку населения. Также, несмотря на ограничения в рамках борьбы с пандемией, с 1 января количество заключённых трудовых договоров увеличилось на 77 тысяч".

Эксперт считает, что все принятые руководством Азербайджана меры действительно направлены на улучшение благосостояния и социальной защиты своих граждан.

В свою очередь, политолог из Грузии Егор Куроптев отметил, что Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию, закрыв границы и ограничив все передвижение.

По его словам, коронавирус стал тестом для всего мира, как с точки зрения проверки готовности здравоохранения и эффективности действий госорганов в экстренных ситуациях, так и с точки зрения готовности общества сплотиться в борьбе с общим вызовом: "Развитые демократические страны встретили вирусную угрозу, балансируя между соблюдением прав человека и необходимых ограничений. Страны Южного Кавказа также справляются пока достаточно эффективно, несмотря на гораздо меньшие ресурсы. Азербайджан, к примеру, своевременно отреагировал на пандемию, закрыв границы и ограничив внутреннее передвижение. Это было необходимым шагом. Власти Грузии также начали реагировать на угрозу вируса заблаговременно, тем самым дав время медицине подтянуться. С точки зрения экономики, Грузия уже привлекла 3 миллиарда долларов помощи и продолжает принимать всевозможные меры для скорейшего выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом".