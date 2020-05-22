Иса Габиббейли: Центры DOST вывели социальную защиту в Азербайджане на качественно новый уровень

Открытие центра DOST номер 3 можно однозначно оценивать как очередной успех социальной политики Президента Ильхама Алиева.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Иса Габиббейли.

"Открытие центра DOST является наглядным индикатором того, как глава государства строит новое общество в Азербайджане на основе принципов прозрачности и справедливости. Этот процесс начался еще с сервиса ASAN, который получил многочисленные положительные отзывы со стороны населения нашей страны", - напомнил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, центры DOST, возникшие как продолжение этого процесса, являются ярким проявлением заботы и внимания Президента Ильхама Алиева по отношению к гражданам Азербайджана. Он также добавил, что благодаря центрам DOST будет оправдано ожидание принципа социальной справедливости в азербайджанском обществом в полном смысле этого слова.

"Выражая мнение общественности, с уверенностью заявляю, что создание центров DOST высоко ценится как представителями интеллигенции, так и простых людей", - полагает Габиббейли.

Депутат высоко оценивает проделанные в социальной сфере меры в этом году, и подтвердил тезис Президента Ильхама Алиева, что в центре политики государства находится гражданин Азербайджана.

"В своих выступлениях глава государства неоднократно заявлял, что даже несмотря на определённые трудности в экономике, возникшие из-за пандемии COVID-19, социальное благополучие граждан остаётся в приоритете. Действительно, проводя масштабные социальные меры, Президент Ильхам Алиев доказывает этот тезис не только на словах, но и на деле", - подчеркнул он.

Все антикризисные меры со стороны главы государства во время борьбы с пандемией коронавируса были предприняты своевременно во всех направлениях. В мире практически нет стран, где бы придавалось столь значимое внимание социальной сфере, как это происходит в Азербайджане. Процессы, происходящие в дни пандемии, еще раз продемонстрировали монолитное формирование крепкого единства и солидарности между Президентом Ильхамом Алиевым и народом Азербайджана", - заключил Иса Габиббейли.

Абдул Керимханов