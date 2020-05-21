Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент, дорогой Брат.
От имени моего народа и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице весь народ Азербайджана по случаю национального праздника родного Азербайджана - Дня Республики.
На последнем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня я с гордостью вновь стал свидетелем значительных успехов, достигнутых под Вашим решительным руководством Азербайджаном, который с момента восстановления независимости развивается день ото дня. Искренне верю, что Страна Огней, которая уверенно и мощно вступила в 102-й год истории Республики, будет продолжать предпринимать крупные шаги во всех областях.
Вызывает чувство большой радости наша взаимная воля к дальнейшему расширению наших совершенных стратегических связей в духе "Одна нация, два государства". Абсолютно убежден, что наши страны, чьи сердца бьются в унисон, будут и дальше демонстрировать братскую солидарность в национальных вопросах, вносить существенный вклад в обеспечение мира, процветания и стабильности в нашем регионе.
Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству пожелания здоровья и счастья, дружественному и братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре