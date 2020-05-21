Президент Чешской Республики Милош Земан поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Чешской Республики Милош Земан отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Я высоко оцениваю великолепные связи между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Уверен, что в скором времени состоится Ваш визит в Чешскую Республику, который внесет вклад в дальнейшее развитие нашего сотрудничества во всех областях.
Ваше превосходительство, желаю Вам успехов и счастья, а народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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