Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе

25 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в городе Шамаха. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется