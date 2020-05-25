https://news.day.az/politics/1238446.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе - ФОТО
25 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в городе Шамаха. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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