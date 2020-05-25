https://news.day.az/politics/1238450.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в построенных в Шамахе зданиях - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в построенных в Шамахе зданиях - ФОТО
25 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в 51-квартирном здании, построенном в Шамахы для улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в домах с истекшим сроком эксплуатации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и Первая леди поинтересовались и условиями, созданными в новопостроенном многоэтажном здании для пострадавших от землетрясения.
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