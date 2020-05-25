Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Тюркского совета и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, прошу принять мои самые добрые пожелания.

Провозглашение 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республикой своей независимости и создание первой в тюркском и исламском мире демократической республики, став поворотной точкой в истории азербайджанского народа, одновременно послужили примером и для других народов.

Развивающаяся с каждым днем после восстановления независимости Азербайджанская Республика благодаря Вашему лидерству и мудрой политике стала самой развитой страной региона, укрепляя свой авторитет среди государств мира.

Мы также хотели бы с удовлетворением отметить Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету, подчеркнуть, что успешные результаты седьмого Саммита, проведенного под Вашим председательством в Баку, заложили основу вступления Тюркского совета в качественно новый этап и превращения нашей организации в еще более привлекательную платформу в региональной плоскости.

В качестве наглядного примера можно отметить то, что Тюркский совет стал первой международной организацией в мире, которая опять же по Вашей инициативе и под Вашим председательством провела в формате видеоконференции первый чрезвычайный Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Демонстрация солидарности и единства между тюркоязычными государствами в столь сложное время, с которым столкнулось человечество, еще больше повысила наш авторитет на международной арене.

Ваше превосходительство, хотелось бы особо отметить, что в результате Вашей дальновидной внешней политики мировое сообщество восприняло как образец опыт и солидарность Тюркского совета в борьбе с инфекцией COVID-19.

Пользуясь возможностью, желаю Вашему превосходительству по случаю этой исторической даты постоянных успехов в высшей государственной деятельности, а народу Азербайджана - благосостояния, процветания и счастья", - говорится в послании.