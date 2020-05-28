Никто в истории не работал против России так, как Маргарита Симоньян

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что против руководства российских государственных телеканалов, а также некоторых журналистов "ведется война" со стороны Запада.

Соловьев сказал это, обращаясь (как ни парадоксально) к Маргарите Симоньян, которая как раз и ведет эту борьбу против России на стороне Запада.

"Мы с тобой (Маргаритой Симоньян. - Прим. ред.) говорили, что против нашей страны ведется война, причем эту войну ведут осознанно. Несколько лет назад, а именно в 2014 году, они поставили задачу дискредитировать тех, кому люди доверяют. И я смотрю, как волна за волной идут атаки на тебя, на Диму Киселева, на Сережу Брилева, на меня, на руководство телеканалов. Кто ведет эти атаки? Созданные на Западе структуры из обученных штрейхбрекеров, которых туда вывозят, которых до сих пор содержат самые разные граждане, начиная от [Михаила] Ходорковского и заканчивая конкретными западными фондами", - сказал телеведущий на своем Youtube-канале "Соловьев LIVE", общаясь с главным редактором RT Маргаритой Симоньян, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Соловьеву, каким бы раздражителем он ни являлся, сложно отказать в уме и професссионализме. А потому тем циничнее и омерзительнее его показательная бравада, его отвратительная игра в "честных русских патриотов" на пару с Симоньян -т ем самым штрейхбрехером, которых упоминает Соловьев. Он не может не знать и не понимать, в какую пропасть завела российские СМИ Маргарита Симоньян, какой вред она нанесла государственным интересам России.

Как пишет znak.com, Соловьев еще и гневается, мытарясь за судьбу России.

"Гнев со стороны Соловьева также вызвал ряд российских СМИ, в частности издания The Insider и "Собеседник". "Например, The Insider [Романа] Доброхотова, но ясно, что это карманная лавочка Ходорковского. И кто его тут же подхватывает? Его подхватывает еще один из бойцов, который сегодня пишет всякую грязь. А где он ее печатает? В "Собеседнике". Что кто-то пришел в "Собеседник" и вежливо их спросил, а что случилось, а кому принадлежит издание? Лжецы конченные! Эти подонки соврали, что я получаю миллион долларов зарплату в месяц. А ну, пришли быстро и заплатили! Вы все, лживые скоты из "Собеседника", пришли и заплатили, где мои деньги?" - возмущался в эфире Владимир Соловьев".

Может, они и лжецы, только превзойти в этом Соловьева и Симоньян вряд ли кому под силу. Может, и приврали малость "лживые скоты", как выражается Соловьев, только разве не правда, что "патриоты России" Соловьев и Симоньян "честным трудом" накупили себе виллы, автомобили, квартиры, рестораны, как в России, так и за рубежом?

Но и это не самое страшное. Мало ли у нас воров покруче Симоньян? Только вот Соловьев жалуется Симоньян на "западных де-факто агентов влияния". И вот они с Маргаритой, дескать, знают их всех.

"Вбросы" со стороны Запада в России "тиражируют" издания "Ведомости" и Znak.com: "И мы с тобой (Маргаритой Симоньян. - Прим. ред.) знаем их всех! Вся цепочка западных де-факто агентов влияния, которые делают здесь все против страны. Попробовали бы они хоть что-нибудь такое опубликовать в Штатах", - негодует Соловьев.

Хотелось бы подсказать Соловьеву, работающему на интересы армянского лобби, чтобы внимательно изучил биографию Симоньян и результаты деятельности Симоньян в качестве руководителя ведущих российских СМИ. Ответ очевиден: еще никто в истории российских СМИ не наработал столько против России, как Симоньян. Она и есть тот скрытый враг России, которых вовсе не там ищет продажный Соловьев.

Данный публичный диалог Соловьева и Симоньян - это как взаимный елей "петуха и кукушки", и это как раз тот случай, когда "держи вора!" громче всех кричат воры.

Оказывается, остался недоволен Владимир Соловьев и тем, что его называют "пропагандистом".

"Нас с тобой называют пропагандистами! Кто? Нам это говорят люди, работающие на "Радио Свобода", которые запрещены к вещанию в США, потому что они пропагандистские структуры. <...> Нас обвиняют в том, что мы пропагандисты, продажные шавки, сидящие на бюджетах вполне конкретных структур", - говорил в прямом эфире Владимир Соловьев.

Соловьева и Симоньян люди несведущие действительно называют пропагандистами. Только по результатам их "пропагандистской" деятельности Россия оказалась на самом имиджевом дне. Поэтому давайте оставим за Соловьевым и Симоньян статус пропагандистов, только отнюдь не Кремля и не России. Поскольку вся их деятельность - пример того, как пропагандировать не надо.

Напомним, ранее телеведущий крайне нелестно высказывался о журналистах Юрии Дуде, Ксении Собчак и Олеге Кашине. Так, по словам Соловьева, с Юрием Дудем ему "неинтересно говорить", потому что Дудь "пустой", ведь он "не знает историю, никогда не читал Ленина, не понимает про Сталина". С Ксенией Собчак Соловьеву общаться тоже "неинтересно". "Пустым" Соловьев считает и Олега Кашина, который, уверен телеведущий, "считает себя лучшим в мире, потому что был избит и Дмитрий Медведев пожал ему руку".

Весьма неодобрительно Соловьев высказывался и о сторонниках либеральных ценностей:

"Они вообще ничего не знают о жизни. В этом же проблема. Они работают на негатив. Весь негатив, который они могут придумать, настолько очевиден, настолько линеен, что его даже обсуждать скучно. Они же ничего предложить не могут. Поэтому расследования Навального всегда абсолютно одинаковые, все эти заметки псевдосоциологов".

А что могут предложить "русские" Соловьев и Симоньян? Наверное, как технично "валить" Россию за большие русские деньги..