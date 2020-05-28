Глава Индонезии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени народа Республики Индонезия поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника - Дня Республики. Пусть Всевышний Аллах дарует Вашему народу постоянный прогресс и процветание.

Надеюсь, что существующие между нашими странами искренние отношения продолжат развиваться на благо наших народов.

Хочу отметить, что высоко оцениваю Ваше председательство в Движении неприсоединения, в частности, Вашу инициативу по организации проведенного посредством видеоконференции саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы, посвященного борьбе с COVID-19. Верю, что под председательством Азербайджана сотрудничество между странами-членами Движения неприсоединения в это сложное время еще больше укрепится.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение, пожелания крепкого здоровья и благополучия", - говорится в поздравительном послании.