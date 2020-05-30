Зураб Пололикашвили поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени Всемирной туристской организации и от себя лично имею честь искренне поздравить с Днем Азербайджанской Республики. Передаю наилучшие пожелания благополучия и прогресса Вашей стране и Вашему народу.

Отрадным фактом является решимость правительства Азербайджана добиться устойчивого развития в туристическом секторе. Это - показатель значения, придаваемого Вами туризму, для устойчивого социального и экономического развития Вашей страны.

Можете быть уверены в том, что Всемирная туристская организация готова оказать всестороннюю поддержку Вам в Ваших усилиях. Верю, что все это отразится на общем социально-экономическом развитии Азербайджана.

Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю Вас, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.