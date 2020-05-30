Региональный президент BP Гэри Джоунс поздравил Президента Ильхама Алиева

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством большого удовлетворения передаю Вам и Вашему народу мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Как региональная структура ВР по Азербайджану, Грузии и Турции, мы с честью празднуем вместе с Вашим народом провозглашение подписанием Декларации о независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года первого на мусульманском Востоке светского демократического государства. Азербайджанская Демократическая Республика была неповторимым и опережающим время государством. Несмотря на то, что она просуществовала всего 23 месяца, ее успехи заложили основу для процветания современной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, благодарю азербайджанское государство за то, что, прилагая большие и эффективные усилия, оно ведет под Вашим руководством борьбу с COVID-19. Оперативный штаб при Кабинете Министров и другие соответствующие структуры обеспечили установление режима работы в нефтегазовом секторе, который является ведущей промышленной отраслью Азербайджана, на правильном уровне. Это способствовало развитию важных энергетических проектов страны, концентрируя необходимые внутренние ресурсы BP и ее партнеров, продолжению проведения операций в регионе в соответствии с правилами особого карантинного режима.

BP придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном и с нетерпением ждет дальнейшего продуктивного развития этого сотрудничества.

Ваше Превосходительство, позвольте пожелать Вам здоровья, счастья и успехов, народу Азербайджана - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.