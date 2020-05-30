Видные деятели культуры и общественности Грузии поздравили Президента Ильхама Алиева

Видные деятели культуры и общественности Грузии поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляем Вас и весь азербайджанский народ с великим праздником - Днем Республики.

Сегодня мы с радостью видим, что наш братский Азербайджан бурно развивается.

С каждым днем растет благосостояние вашего народа, жизненный уровень каждой семьи.

Баку - жемчужина Кавказа, все больше притягивает своей красотой, величественностью и изумительной архитектурой.

Все это, Ваша заслуга, уважаемый Ильхам Гейдарович, результат Вашей неустанной заботы о своём народе, Вашего мудрого, талантливого и твёрдого умения управлять страной, приносить благо и процветание всему азербайджанскому народу, каждой азербайджанской семье, каждому азербайджанцу!

Эти основы заложил великий Гейдар Алиев, создатель нового Азербайджана, создатель новой политики всего Нового Кавказа, политики мира, созидания, процветания народов, добрососедства, взаимопомощи и взаимопонимания.

Это особенно чувствуется во взаимоотношениях между Азербайджаном и Грузией. Мы высоко ценим заслуги Гейдара Алиевича и никогда не забудем как этот Великий Человек поделился долей Азербайджана в нефтяном контракте с Грузией, которая находилась тогда в трудном положении. Так может поступить только Брат.

Многовековая дружба связывает нас - азербайджанцев и грузин. С незапамятных времён эти два трудолюбивых народа всегда жили бок о бок в мире и согласии. Все наше прошлое и настоящее - яркое тому подтверждение: почёт и уважение к традициям и верованиям друг друга, тесные взаимоотношения во всех областях жизни, в политике, науке, в области защиты экологии, в экономике. История связала наши братские народы плечом к плечу в одну цепь под названием "Новый Шёлковый путь" - детище великого Гейдара Алиева.

Особенно близки наши народы в области культуры и искусства. А дружба народов складывается из дружбы конкретных людей.

Ярким примером тому может служить блистательный режиссер, истинный профессионал и талантливейший кинематографист - Вагиф Мустафаев, который создает такие фильмы, которые любят и ценят и на Кавказе, и за его пределами. Вагиф, наш друг и гордость всего нашего региона, наряду с многочисленными заслугами, награжден также Орденом Чести Грузии. Будучи в свое время заместителем министра культуры Азербайджана, он постоянно помогал грузинским деятелям культуры, оказывая им всяческое содействие и поддержку, чем и заслужил нашу любовь, уважение и полное доверие.

Нас очень радует, что Азербайджан под Вашим руководством идет твердыми, уверенными шагами к благоденствию, лидируя в регионе.

Мудрость и талант лидера, смелость и решительность - генетически перешли к Вам от Гейдара Алиевича. И еще, бескрайняя любовь к своему народу. А самое главное, что это любовь взаимная. И народ любит Вас, как любил Вашего Великого Отца.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, общественность Грузии рада еще раз поздравить Вас лично с Днем Республики. Желаем вам и всем азербайджанцам счастья, здоровья, радости и долголетия. Мы уверены, что ваша радость - это наша радость, ваши успехи - наши успехи, ваши достижения - наши достижения.

Мы, два братских народа, всегда жили и будем жить в мире и согласии и всегда будем для других примером взаимного уважения и дружбы, как жили наши великие предки.

Мир Азербайджану во веки веков!

Нани Брегвадзе, певица, народная артистка Грузии и СССР;

Эка Мамаладзе, певица, кавалер Ордена Чести Грузии;

Эльдар Шенгелая, кинорежиссёр, лауреат Государственной премий Грузии и СССР, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Темур Баблуани, кинорежиссёр, лауреат премии им Руставели, лауреат Sundance Film Festival, а также многих международных фестивалей, член Французской киноакадемии;

Гела Баблуани, кинорежиссёр, лауреат Европейской киноакадемии, Гран-при в Венеции, на Sundance Film Festival и многих других фестивалей;

Темур Чхеидзе, режиссёр, народный артист Грузии и Российской Федерации;

Кахи Кавсадзе, народный артист Грузии и СССР;

Ираклий Квирикадзе, кинорежиссёр, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств Грузии, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Кокочашвили Мераб, кинорежиссёр, актёр, сценарист, директор киностудии "Грузия-фильм", лауреат многих международных премий и фестивалей;

Рамаз Буба Хотивари, кинорежиссёр, президент Киноакадемии Союза кинематографистов Грузии, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Чиаурели Андро, кинорежиссёр, лауреат международных премий и фестивалей;

Имеда Кахиани, народный артист Грузии;

Александр Чивадзе, заслуженный мастер спорта, капитан сборной СССР и "Динамо" Тбилиси;

Лери Хабелов, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, президент Национального Олимпийского комитета Грузии;

Ираклий Трипольский, кинорежиссёр, член парламента Грузии (с 2012 - по сей день);

Дилар Хабулиани, чемпион Европы (1977), министр внутренних дел Грузии (1990-1992 гг.), президент Федерации дзюдо Грузии (1991-2010 гг.), член парламента Грузии (1990-1993 гг.);

Валерий Асатиани, филолог, министр культуры Грузии (1985-1990; 1995-2000 гг.);

Давид Маградзе, поэт, автор национального гимна Грузии, министр культуры Грузии (1992-1995 гг), номинант Нобелевской премии (2011);

Гиви Сихарулидзе, поэт, писатель, актёр, балетмейстер;

Саглиани Ерекле, поэт, общественный деятель, актёр", - говорится в поздравлении.