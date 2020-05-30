Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации Евгений Угринович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубокоуважаемый господин Президент!
От имени Комитета полномочных представителей 22-х государств-членов Международной межправительственной организации - Международного центра научной и технической информации и Дирекции МЦНТИ просим принять самые сердечные поздравления с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.
Примите также наши самые теплые пожелания процветания Вашей прекрасной стране и дальнейших высоких достижений ученым Азербайджана, ярко и достойно представляющих свою страну на международной арене", - говорится в поздравлении.
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