Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации Евгений Угринович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Комитета полномочных представителей 22-х государств-членов Международной межправительственной организации - Международного центра научной и технической информации и Дирекции МЦНТИ просим принять самые сердечные поздравления с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Примите также наши самые теплые пожелания процветания Вашей прекрасной стране и дальнейших высоких достижений ученым Азербайджана, ярко и достойно представляющих свою страну на международной арене", - говорится в поздравлении.