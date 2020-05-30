Депутат Государственной Думы поздравил Президента Ильхама Алиева

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством Азербайджанское государство процветает. Уверен будущее Азербайджана превосходно.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и семейного благополучия, процветания на благо народа.

Да здравствует Азербайджанская Республика и Ваш славный народ", - говорится в поздравлении.