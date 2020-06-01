В России "у каждого Арама своя программа"... - Российское СМИ
Многочисленные российские ресурсы, которые возглавляют этнические армяне, усиленно пропагандирует успешных армян.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.ru, армяне очень любят бахвалиться своими достижениями, которых, как правило, достигают не у себя в стране, а за ее пределами. Поскольку у этого этноса есть особое свойство - они лучше размножаются и поднимаются на территориях и ресурсах других стран и народов. Быстро адаптируются, спорадически объединяются и ловко присваивают то, что им не принадлежит.
Российские ресурсы просто завалены различными армянскими рейтингами. Вот, к примеру, армяне запустили в сеть новую статью: "У каждого Арама своя программа. 10 самых популярных армянских телеведущих России".
При этом армянские сочинители решили перефразировать высказывание продюсера Иосифа Пригожина о телеведущих с еврейскими корнями - "У каждого Абрама своя программа".
"У нас будет - "У каждого Арама своя программа" - было выдано армянское решение и опубликован список, на наш взгляд, далеко не полный.
Если покопать, то под каждой второй или третьей "российской звездой" обязательно окажется армянин (или армянка). Поскольку сегодня в России армянские реалии.
Кстати, очень напоминает недавнее высказывание певицы Надежды Бабкиной, заявившей, что "у каждого русского должен быть свой армянин". А если нет своего армянина, все, ты в пролете, не видать тебе славы в России.
Вот, Ольга Бузова, например, это лучше всех усвоила. Авторы этого рейтинга могли бы и ее туда включить, поскольку Оля искренне любит и служит армянству....
Но данный армянский список возглавляет, кто бы сомневался, один из самых ярких, невозмутимых и непоколебимых пилорамщиков российского бюджета, провальный режиссер и бездарный ведущий Тигран Кеосаян - супруг и подельник Маргариты Симоньян. Уж сколько про них написали, засняли, подтвердили, к наказанию призвали, и ничего не изменилось. Кеосаян и Симоньян все те же паразиты и все так же добросовестно пилят наш с вами российский бюджет.
Далее мы также представим армянский список с нашими комментариями, иначе люди несведущие могут с головой погрузиться в армянскую ложь и самовосхаление.
Тигран Кеосаян
"Сын знаменитого Эдмонда Кеосаяна, режиссера, снявшего легендарную трилогию про приключения неуловимых мстителей. Впервые как ведущий, Тигран, признанный мастер слова, появился на телеканале РЕН-ТВ со своей авторской программой - ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном".С осени 2016 года Тигран ведет на НТВ сатирическую программу "Международная пилорама", где с юмором освещается повестка мировой политики".
PS: Неужели матерщина, брань, тупость, которую несет с экрана Тигран Кеосаян, позволяет причислить его к категории "мастера слова"? Да еще и "признанного"... Об истинных талантах Кеосаяна лучше ознакомиться в статье "Паразиты".
Анжелика Каширина
"Настоящая фамилия - Асланян. Анжелика прославилась на всю Россию после участия в суперпопулярной передаче на СТС "Даешь молодежь!". А истинной звездой стала после выхода на экраны молодежного сериала "Анжелика".
Сергей Кургинян
"Один из самых известных ныне российских политологов. Соведущий таких скандальных политических передач, как "Суд времени" и "Исторический процесс", участник многих ток-шоу, где обсуждается повестка дня".
PS: Без армян у нас ни одна телевизионная повестка не проходит. Поэтому не удивительно, что Кургинян, как и другие армяне, стал популярен. А вот насчет скандальности Кургиняна - это по существу...
Дмитрий Харатьян
"Харатьян в своем послужном списке имеет такие шоу и передачи как "Страна фестивалей" , "12 негритят", "Звезды ХХI века", "Доброе утро, Россия".
Наталья Еприкян
"Грузинская армянка Наталья Еприкян, более известная как Наталья Андреевна - создатель и участница мегапопулярной передачи "Comedy Woman". Также Наташа известна как популярная актриса юмористического жанра, талантливый телевизионный продюсер".
PS: "Талантливый продюсер" своими передачами ведет российское общество к деградации, насаждает межнациональные конфликты.
Ольга Кокорекина
"Настоящая фамилия - Петросян. Ведущая новостных выпусков множества центральных российских каналов - от ВГТРК до 5-го канала".
PS: Простите, не знали, что и Вы тоже...
Нобель Арустамян
"Нобель Арустамян - один из самых известных ныне российских футбольных комментаторов. С 2010 года работает на "НТВ-Плюс" с 2010 года. Также Нобель - ведущий передач на "Радио Спорт" с 2006 года".
Роман Бабаян
"Роман - один из самых популярных ныне ведущих российского ТВ. Ведет ток-шоу "Своя правда" на канале НТВ, вел программы "Право голоса" на "Третьем канале" и телеканале "ТВ Центр".
PS: Один из самых обаятельных армянских пропагандистов, который очень тонко использует российские платформы для продвижения армянских интересов.
Татьяна Геворкян
"Популярная телеведущая, дебютировавшая еще в начале далекого 1998 года на канале MTV в телепередачих "Стилиссимо" и "Гид по стилю". Вела наша героиня и музыкальная хит-парад "Русская десятка", являлась лицом таких популярных передач как "Playstation" и "Высшая проба", "12 злобных зрителей", "Экспрессо" на телеканале MTV. В 2011-2016 годах Татьяна была ведущей передачи "Новости культуры" на канале "Культура". Ныне она ведущая программы "В стиле" на телеканале "Ю" и "Деловое утро НТВ".
Гарик Мартиросян
"Этот коренной ереванец, бывший участник команды КВН Новые Армяне, дебютировал на ТВ еще в 90-е годы - в качестве гостя передачи "Добрый вечер с Игорем Угольниковым". Ныне в активе неугомнного Гарика - стендап-шоу ТНТ Comedy Club, "Минута славы" на 1-м канале. Также Мартиросян - яркий соведущий "Прожекторперисхилтон", "Танцы со звездами" и многих других".
PS: Гарик Мартиросян - это консильери армянской "шоу-мафии" и армянской "мягкой силы" в России.
Увы, в списке отсутствуют также две самые одиозные армянские девицы-провокаторши - Маргарита Симоньян и Тина Канделаки. Это серьезное упущение со стороны армянских составителей рейтингов...
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