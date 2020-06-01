Уголовные процессы в Азербайджане будут проходить в новом формате

Сегодня состоялось заседание комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли ознакомил присутствующих с повесткой. Было отмечено, что будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и закон Азербайджана "О судебно-правовом совете", представленных главой государства в порядке законодательной инициативы.

Поправки, предлагаемые в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривают добавление новых статей в связи с внедрением информационной системы "Электронный суд", использованием преимуществ ИКТ, проведением в особых случаях уголовного процесса посредством видеоконференции, ведением непрерывной аудиозаписи в ходе всех судебных заседаний для обеспечения объективности судебного делопроизводства.

Далее было отмечено, что поправка в статью 13.3-1 закона Азербайджана "О судебно-правовом совете" служит усовершенствованию системы мониторинга деятельности судов в рамках мер, принятых в сфере повышения качества и эффективности правосудия.

В связи с законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, вынесенном на обсуждение в третьем чтении, председатель комитета сообщил, что изменения, предусмотренные документом, носят профилактический характер и направлены на предотвращение происшествий.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.

За повторное нарушение указанных требований до окончания карантинного режима физические лица, получившие административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.

Члены комитета Азай Гулиев, Эркин Гадирли, Фазаил Агамалы озвучили свои мнения по поводу важности вопроса.

В конце обсуждений все три документа были рекомендованы на рассмотрение в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.