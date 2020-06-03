После реконструкции сдана в эксплуатацию электроподстанция «Тертер»

3 июня была введена в эксплуатацию реконструированная 110/35/6-киловольтная электроподстанция "Тертер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о деятельности подстанции.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

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