Президент Ильхам Алиев: Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и свободным, как сейчас

С полной уверенностью могу сказать: никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и свободным, как сейчас.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Сегодня в Тертерском районе открывается современный Олимпийский спортивный комплекс. Поздравляю вас с этим. Знакомясь с комплексом, я увидел, что вся работа проделана на очень высоком уровне. Теперь и в Тертере будут прекрасные возможности для занятий спортом. Как вам известно, строительство спортивных сооружений в регионах Азербайджана получило широкий размах. Считаю, что по этому параметру Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. Число построенных в регионах олимпийских комплексов достигло 46. Должен также сказать, что в 5 районах строительство олимпийских спортивных комплексов продолжается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, после завершения этих проектов в районах в Азербайджане будет 51 спортивный комплекс.

"Конечно, это позволит спортсменам района повысить свой профессионализм. Здесь созданы все условия - просторный игровой, тренажерный залы, залы борьбы, бокса, плавательный бассейн. Есть даже гостиница. В Тертере никогда не было плавательного бассейна. Построен большой стадион. Стадиона тоже никогда не было. Здесь можно заниматься мини-футболом, волейболом, то есть, большинством видов спорта. Уверен, что тертерские спортсмены, используя эти возможности, покажут высокие результаты как в стране, так и на международной арене. В Тертере всегда развивался спорт. Учитывая нынешние условия, мы, конечно, рассчитываем на большее", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в целом же, спортивная инфраструктура Азербайджана позволяет проводить любые международные соревнования.

"В городе Баку уже проведены два очень крупных международных спортивных соревнования. Могу сказать, что Европейские игры по своим масштабам занимают второе место после летних Олимпийских игр. Как вам известно, Европейские игры раньше никогда не проводились. Первые Европейские игры состоялись именно в Азербайджане, потому что многие страны отказались от их проведения из-за того, что это было чем-то новым. Многие страны сомневались, смогут ли провести эти Игры. Мы сумели, причем на высоком уровне. Должен также сказать, что проведение в Азербайджане как Европейских игр, так и IV Игр исламской солидарности усилило наш спортивный потенциал, а также представило Азербайджан в мире как современную спортивную страну", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в Европейских играх и Играх исламской солидарности участвовало более 10 тысяч спортсменов более чем из 100 стран, присутствовали тысячи гостей.

"Уверен, что каждый из них покинул Азербайджан с самыми приятными впечатлениями. Они получили полное представление об истории, развитии нашей страны, гостеприимстве, современной жизни народа, потому что не секрет, что до сих пор некоторые круги распространяют различные измышления, не отражающую действительности ложную информацию об Азербайджане. Поэтому все приезжающие в Азербайджан гости, - если они не настроены предвзято, - воочию видят развитие нашей страны, спокойную жизнь народа, господствующую в стране стабильность. Они видят, что сегодня современное и независимое Азербайджанское государство находится на самой высокой вершине. С полной уверенностью могу сказать: никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и свободным, как сейчас", - добавил Президент Ильхам Алиев.