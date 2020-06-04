Генералы Погранслужбы и Военной прокуратуры Азербайджана побывали на границе с Арменией

В соответствии с планом совместных мероприятий Государственной пограничной службы (ГПС) и Военной прокуратуры Азербайджана осуществляются целенаправленные меры по надежной охране государственной границы, укреплению военной дисциплины, законности и правопорядка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-центра ГПС и пресс-службы Военной прокуратуры.

В рамках этих мероприятий были организованы встречи заместителя начальника ГПС по личному составу генерал-лейтенанта Азада Алекперова и заместителя военного прокурора генерал-майора юстиции Расима Кязымова с личным составом воинских частей и подразделений пограничной дивизии "Газах", несущих службу на государственной границе с Арменией.

В ходе встреч с пограничниками, несущими службу на боевых позициях Отдельной пограничной дивизии "Газах" Погранвойск ГПС, состоялось ознакомление с их деятельностью и условиями проживания, даны соответствующие рекомендации.

В рамках мероприятия также состоялось совещание с офицерами Отдельной пограничной дивизии "Газах", пограничными комендантами и начальниками погранзастав.