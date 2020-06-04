МИД России сделал заявление по нагорно-карабахскому конфликту

Оптимизм остается по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Мы выступаем за политическое урегулирование этого уже затянувшегося длительного кризиса путем переговоров", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия делает все возможное, чтобы нести свой конструктивный вклад, не только как государство, но и как посредник, участвующий в соответствующей работе Минской группы ОБСЕ.

"Хотя каких-то кардинальных продвижений нет, я могу подтвердить, что оптимизм остается", - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.