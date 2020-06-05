Германия поддерживает усилия по нагорно-карабахскому урегулированию

Германия как член Минской группы ОБСЕ поддерживает усилия сопредседателей по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az, сказал источник в Федеральном министерстве иностранных дел Германии, отвечая на вопрос Trend о приоритетах этой страны в период председательства в Совете Европейского Союза, которое вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Источник отметил, что в целом Германия привержена делу содействия мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе "Восточного партнерства" на основе принципов и норм международного права.

"Германия придает большое значение своим отношениям с Азербайджаном, в частности в рамках программы "Восточного партнерства", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время председательства страны вместе с институтами ЕС запланирован ряд мероприятий в областях молодежного сотрудничества, окружающей среды и развития бизнеса со странами "Восточного партнерства".

По словам источника, Германия также будет уделять особое внимание вопросам оказания помощи странам "Восточного партнерства" в преодолении последствий COVID-19.