https://news.day.az/politics/1241576.html Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова призвала соблюдать правила, введенные Оперативным штабом, сообщает Day.Az.
Она отметила, что в стране осуществляются меры по предотвращению распространения коронавируса в стране: "Граждане должны выполнять возложенные на них обязательства".
Спикер парламента Азербайджана напомнила, что Президент Ильхам Алиев, принимая 3 июня участие в открытии Музея государственной символики в Тертере, использовал защитную маску, поэтому это должно быть примером для каждого гражданина Азербайджана.
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