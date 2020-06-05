Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова призвала соблюдать правила, введенные Оперативным штабом, сообщает Day.Az.

Она отметила, что в стране осуществляются меры по предотвращению распространения коронавируса в стране: "Граждане должны выполнять возложенные на них обязательства".

Спикер парламента Азербайджана напомнила, что Президент Ильхам Алиев, принимая 3 июня участие в открытии Музея государственной символики в Тертере, использовал защитную маску, поэтому это должно быть примером для каждого гражданина Азербайджана.