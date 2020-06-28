Блеф Пашиняна как следствие страха смердящего диктатора

Власти Армении очень любят нелепо пытаться читать мораль Азербайджану, и выпячивать свои несуществующие преимущества. В то время, как сама эта страна неспособна к самостоятельному существованию и развитию. Годы так называемой независимости стали, как выразился на днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев, позорной историей. Армения, по его словам, не может правильно построить свою экономику и живет за счет кредитов, умоляя и попрошайничая. Массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство.

Сегодня, когда все это стало слишком явно, а "демократия" совершенно ожидаемо потерпела в Армении фиаско, власти страны делают все возможное и невозможное для того, чтобы отвлечь внимание населения от проблем, которые не могут быть решены по определению. Все, что сейчас делает Никол Пашинян, продиктовано внутренней конъюнктурой и тем, что происходит на внешних аренах с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказал в беседе с Day.Az политолог Тофик Аббасов.

По его словам, в настоящий момент Пашинян решает задачи собственной власти и желает приплюсовать к предпринимаемым им шагам, так сказать, "дипломатические победы". Но если внутри страны ему удается справляться с оппонентами, то на внешних фронтах он продолжает совершать глупые шаги и ошибки.

"Очень большой его ошибкой была попытка вступить в полемику с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе саммита Восточного партнерства. Он снова получил по губам, и можно уже говорить о сложившемся тренде по политическому обезличиванию Никола Пашиняна азербайджанским лидером", - заметил политолог.

Вряд ли внешние провалы прибавят Пашиняну очков, считает Аббасов. Он это понимает, и пытается как-то компенсировать свои неудачи проведением каких-то спонтанных встреч, конференций и обсуждений в самой Армении и озвучивать на них нелепые угрозы в адрес официального Баку, Азербайджана. Вплоть до того, что если Азербайджан, мол, соберется освобождать свои земли силовым путем, то обязательно нарвется на "мощь" армянской армии и так далее. Внешние площадки для подобной бравады ему недоступны.

"Президент Ильхам Алиев очень правильно заявил, выступая в воинской части в Мингячевире, что Армения не может обеспечить свою военную силу, не может приобретать оружие, иностранное государство бесплатно предоставляет им оружие и боеприпасы. Армения в целом не может правильно построить свою экономику и живет за счет кредитов и подачек.

Учитывая это, выпады Пашиняна смешны. Еще смешнее его попытки обмануть мир. Напомню "холодный душ", который устроил Пашиняну и всей элите Армении Европарламент. Невозможно было не видеть, как Ереван, вопреки здравому смыслу, с помощью фейков и дешевых уловок пытается заставить европейскую политическую элиту поверить, что на Кавказе, мол, не имеет места армянская агрессия, что у официального Еревана нет никаких захватнических планов и что Азербайджан, дескать, выступает возмутителем спокойствия. На самом деле, в мире все видят и прекрасно понимают. Поэтому международное сообщество ставит вопрос ребром, и Ереван должен сделать из последних событий и из адресованных ему предупреждений Баку соответствующие выводы", - отметил политолог.

Тофик Аббасов подчеркнул, что Европарламент, являющийся концентрированным выражением мнения европейской политической элиты, фактически показал красную карточку сепаратистам. Это серьезное поражение армянской дипломатии, и потому Никол Пашинян вынужден сейчас на собственной кухне вырабатывать линию защиты и линию нападения, обвиняя Азербайджан в том, что будто наша страна действует на грани фола, и одно неосторожное движение - и Армения нанесет нам разрушительный удар.

По словам политолога, подобными инсинуациями армянская политическая элита увлекается уже давно. Не одно десятилетие она старается заставить европейцев, мировое сообщество поверить в свои несметные возможности цивилизационного порядка, в мощь армянской армии. Но шила в мешке не утаишь, мы живем в век информации. Ни один императив, ни один посыл, ни одно высказывание высокопоставленных персон не остается без внимания мировой общественности. И мы видим, как Армения все глубже увязает в трясине собственных уловок и иллюзий, пытаясь убедить, что на ошибочном пути находится Азербайджан, подчеркнул наш собеседник.

"Дело в том, что сегодня, когда Азербайджан начинает собирать политические и дипломатические дивиденды, в армянской среде наблюдается брожение, неуверенность в себе. Мы видим, как ерзает Никол Пашинян. Чем больше он будет пытаться вступать в единоборство с азербайджанским лидером, тем больше потеряет.

Азербайджан является одним из немногих государств мира, которое в условиях мирового кризиса и пандемии демонстрирует функциональную позицию. Мы высказываемся за рациональное поддержание интеграционных связей. Мы проводим наступательную политику по всем направлениям и даем пищу для размышления другим странам и народам относительно того, что даже в условиях ограниченных возможностей надо поддерживать отношения. На этом фоне армяне потерялись во времени. Они чувствуют, что потеряли моральные и духовные возможности, их теснит экономический кризис, и потому Никол Пашинян вынужден глупо врать, внушать армянам небылицы и поддерживать хрупкий баланс, заполняя вакуум глупыми обещаниями вроде "дойти до Куры"", - сказал Аббасов.

Президент Ильхам Алиев ведет фундаментальную, фронтальную политику, отметил политолог. Эта политика, во-первых, призвана ограничить страну-оккупанта, во-вторых, подавить в корне опасные тенденции, чтобы и Азербайджан, и его соседи жили в нормальном и предсказуемом регионе. Дело не только в том, что Азербайджан на сегодня олицетворяет 80 процентов экономики региона. У нас большой потенциал, большие интеграционные и диверсификационные возможности. "А Пашинян, прежде всего, обнажает свою несостоятельность, заявляя о том, что официальный Баку, мол, в тупике. Все, что касается Армении, весь негатив, которым характеризуется ситуация в этой стране, Никол Пашинян пытается экстраполировать на Азербайджан.

Но времена глупых заявлений давно завершились. Апрель 2016 года подвел черту под тем, что называлось техническим преимуществом Армении. Ситуация изменилась, и хозяином положения однозначно является и будет и впредь Азербайджан", - резюмировал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева