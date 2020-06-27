Хикмет Бабаоглу: Государственная политика Армении открыто пропагандирует идеи фашизма и террора

Азербайджан имеет сложное геополитическое место на карте. По своей географической позиции регион входит в круг интересов отдельных силовых центров, что еще больше осложняет текущую ситуацию. Так было исторически, так есть и сегодня и так будет в будущем. Поэтому для сохранения национальных интересов нам нужны сильная политическая власть и экономика, сильные дипломатия и армия. Это основные компоненты, обеспечивающие нашу независимость.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что в связи с этим Президент Азербайджана определил вышеназванные аспекты приоритетными в своей политике, держа их под бдительным контролем: "Сегодня азербайджанская армия входит в число сильнейших во всем мире. Выступая 25 июня на открытии Н-ской воинской части минобороны, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Ильхам Алиев коснулся важных и актуальных вопросов по строительству армии, реальной ситуации, процессам, происходящим в захватнической Армении, освобождении земель от армянской оккупации. Глава государства отметил, что в последние годы в строительстве армии, в частности, создании воинских частей, применяются отечественные стандарты, которые достойны самой высокой оценки. Новшеств достаточно много, созданы все условия для несения службы на высоком уровне.Он также подчеркнул, что в последние годы армия оснащается передовыми вооружением и техникой. На эти цели расходуются миллиарды долларов. Наша бронетехника отвечает самым высоким стандартам. Модернизировалась и система противовоздушной обороны, современные противовоздушные установки позволяют защищать страну и ее стратегические объекты. Государственная политика Армении открыто пропагандирует идеи фашизма и террора, в ответ проведенными военными операциями азербайджанская армия показала ей свою мощь. Всем ясно, что апрельские бои стали отправной точкой к полному освобождению наших земель. Поэтому каждый гражданин Азербайджана гордится своей национальной армией, его личным составом и боеспособностью".