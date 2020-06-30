При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД.

В ходе одночасовой конференции стороны обсудили нынешнюю ситуацию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе, об инфраструктурных изменениях.

Сопредседатели отметили, что в последнее время стало много агрессивной риторики.

Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что агрессивная риторика связана с действиями Армении провокационного характера.

Стороны договорились организовать в течение следующего месяца очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции с участием и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Также сопредседатели отметили, что при первом же удобном случае рассмотрят возможность организации непосредственных контактов министров.