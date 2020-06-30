Президент Ильхам Алиев: Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, мы тоже будем открывать границы

Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, и в том числе следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, мы тоже будем открывать границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

"Во-первых, благодарю за сотрудничество и за поддержку сектора туризма в Азербайджане. Я помню нашу встречу, тогда вы относительно недавно были избраны на важный пост генерального секретаря Всемирной туристской организации. По-моему, один из первых ваших визитов был в Азербайджан. Мы тогда увиделись и вместе даже посещали туристическую выставку. Так что я помню наши встречи, и также хотел бы выразить благодарность за то, что вы участвовали в прошлом году в Баку на Исполнительном совете Всемирной туристской организации. То, что этот совет такого важного международного органа был проведен в Баку, также мы расцениваем как знак дружбы и поддержки со стороны ВТО. Конечно, очень ценны ваши рекомендации, которым мы будем следовать в постпандемический период. Потому что в период пандемии, как вы отметили, большая часть стран мира закрыла свои границы, в том числе и Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, до сих пор наши границы закрыты, они работают только на прием азербайджанских граждан, которые хотят вернуться на Родину, и на отъезд иностранцев, которые хотят покинуть Азербайджан.

"Это связано с тем, что мы, естественно, в первую очередь, думаем о безопасности, здоровье людей, об их жизни. С учетом того, что вирус в Азербайджан был привнесен извне, конечно же, мы считаем, что на данном этапе закрытие границ - это единственный правильный путь. Но также надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, и в том числе следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, мы тоже будем открывать границы. Когда это произойдет, сказать трудно. Но как только это произойдет, конечно же, ваши рекомендации по восстановлению сектора туризма будут очень важны. Что мы сделали в этот период? Мы выплачивали большую часть заработной платы работникам сектора туризма с тем, чтобы они имели средства к существованию, и с тем, чтобы предприниматели в этой сфере могли сохранить кадровый потенциал. Мне докладывают, что, к сожалению, в определенной мере идет сокращение числа работников. Поэтому мною даны инструкции правительству с тем, чтобы рассмотреть этот вопрос и продолжить оказывать поддержку сектору туризма. Потому что, вы знаете очень хорошо, что очень трудно и ответственно наращивать потенциал. В Азербайджане мы к этому шли очень активно. Начинали с инфраструктурных проектов, начинали с проектов, связанных с презентацией страны, участия в выставках, проведения разных международных мероприятий", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что стремительный рост туризма в Азербайджане был во многом связан с проведением гонок Формула-1.

"Как только была проведена первая гонка, сразу же мы увидели рост туризма. Каждый год, как я сказал, наращивали потенциал, и, по разным данным, ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-2 миллиарда долларов. То есть, это большой приток валюты в нашу экономику. Поэтому с учетом того, что мы потратили очень много сил для создания туриндустрии и пришли крупные фирмы, которые заняты в отельном бизнесе, ведущие мировые бренды, конечно, мы не можем потерять эту сферу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что нам надо сохранить кадровый потенциал, надо сохранить то, что было наработано.

"Поэтому государство будет поддерживать. Но, конечно же, чтобы более правильно мы осуществили работу в постпандемический период, нам будут необходимы рекомендации со стороны вашей организации. Мы на это очень рассчитываем. Уверены, что те советы, которые вы нам дадите, мы выполним, претворим в жизнь с тем, чтобы попытаться восстановить эту сферу за максимально короткий срок. Хотя это будет нелегко. Мы, конечно, будем пристально смотреть за теми шагами, которые будут предпринимать ведущие страны в области туризма, у которых большой опыт и которые в своем экономическом развитии в определенной степени, в серьезной степени полагаются на туристический сектор, и будем продолжать наши контакты. Уверен, что как только будет возможно, мы снова вас увидим в Азербайджане", - добавил Президент Ильхам Алиев.