Азербайджан поможет миру найти алгоритм совместной борьбы с пандемией

Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева о международном сотрудничестве в борьбе с пандемией показывает, что наша страна всегда выступает за взаимодействие и сотрудничество в поисках более эффективных форматов.

Об этом сказал Day.Az политолог Тофик Аббасов, комментируя мысли, прозвучавшие в интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам, которое глава государства дал накануне после открытия очередной модульной больницы в Баку.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан за время пандемии накопил достаточный опыт, которым мог бы поделиться с другими. С самого появления информации о распространении опасного вируса, политическое руководство Азербайджана начало заниматься этой проблемой. Была выработана линия защиты, чтобы как можно более эффективно отгородить население страны от этой напасти. Были приняты важные и неотложные меры, отменены занятия в школах, Азербайджан одним из первых перешел на дистанционное обучение. Было принято решение поддержать граждан в этой ситуации, чтобы социальный тонус не понизился. По мере ввода ограничений, население было охвачено широким спектром социальной и материальной поддержки со стороны государства, подчеркнул Аббасов.

"Тактика нашей страны заставила с собой считаться. Не случайно ВОЗ высоко оценила действия руководства Азербайджана, приводила в качестве образца. Определенных успехов удалось достичь, но первые же меры послабления, к сожалению, расслабили население, которое недостаточно серьезно отнеслось к угрозе. Сегодня борьба с распространением вируса продолжается. Вводятся в строй новые модульные больницы, идет мобилизация всех ресурсов, решаются многоцелевые задачи с целью предотвратить критический ход событий.

Президент Ильхам Алиев продемонстрировал солидарность и с мировым сообществом. Посыл азербайджанского лидера заключается в том, что в трудную минуту страны должны думать не только о себе, но также о друзьях, соседях, партнерах, которые оказались в более сложной ситуации. Баку выступил против тотальной изоляции стран мира и за поддержание интеграционного пульса", - сказал политолог.

Первой инициативой Азербайджана в этом направлении было, по его словам, проведение онлайн-саммита Тюркского совета. Это событие привлекло внимание мирового сообщества, международных структур, которые согласились с необходимость продолжить сотрудничество и в условиях пандемии. Затем был саммит контактной группы Движения неприсоединения. Тофик Аббасов подчеркнул, что саммит продлился семь часов, и все это время главы государств общались, обсуждали насущные проблемы, искали алгоритмы их совместного решения. На этом саммите было высказано мнение, что Азербайджан видит большой смысл в проведении специальной сессии Генассамблеи ООН. И то, что свыше 130 государств уже поддержали инициативу азербайджанского лидера, говорит о том, что она остро востребована и может ответить на многие вопросы, которые включены в актуальную повестку, отметил наш собеседник.

Говоря о том, что Армения оказалась единственной страной, выступившей против инициативы Баку, политолог заметил, что ничего необычного тут нет.

"Подобное поведение укладывается в систему ценностей, которые проповедует Республика Армения. Страна, которая героизирует нацизм и его приспешников, пропагандирует монокультуру и моноэтническую политику, на большее и не способна. Тут все соответствует ожиданиям. Мы все это знали и предвидели, но важно, чтобы и мировое сообщество убедилось, что Армения это единственная страна в мире, которая играет против принципов гуманизма, взаимодействия, добрососедства, сотрудничества во имя и национальных, и глобальных проблем.

В противовес этому, инициатива Президента Ильхама Алиева показывает, что наша страна всегда выступает за взаимодействие и сотрудничество в поисках более эффективных форматов. Глава нашего государства совершенно прав, когда говорит, что неизвестно, как ситуация еще развернется и когда все это закончится. Не имеет смысла гадать, но нельзя и сидеть сложа руки. Необходимо работать, искать модели", - сказал Аббасов

Позиция Баку, подчеркнул он, заслуживает внимания мирового сообщества, многие международные организации подчеркивают функциональность азербайджанского руководства. Азербайджанское государство борется с коронавирусом внутри страны, при этом еще оказывает помощь другим странам и занимается донорством. Инициатива о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН по коронавирусу - важный меседж всему сообществу. В основе которого лежит идея о реализации тех принципов, которые заложены в Устав Организации, заключены в Хельсинском акте и подпадают под свод Бандугских принципов, на основе которых была создана такая организация, как Движение неприсоединения, резюмировал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева