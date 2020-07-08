В Армении всегда фальсифицировались выборы, независимо от того, кто находился у власти

В Армении всгда фальсифицировались выборы, независимо от того, кто находился у власти.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Центра исследования международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов.

Он отметил, что к сожалению, пребывание у власти Петросяна, Кочаряна, Саргсяна и Пашиняна принципиально ничего не изменило в стране: "До тех пор, пока не изменится захватническая и террористическая сущность Армении, в этой стране не может быть речи о демократическом процессе. Руководители Армении служат фашистской идеологии. Они обманывают все мировое сообщество, игнорируют его решения. После свержения режима хунты Саргсяна были объявлены парламентские выборы, и партия республиканцев с фашисткой символикой не набрала и одного процента голосов. Как может быть, что несколько месяцев назад она набрала 50 процентов, и вдруг один процент?

Все это дает основание говорить, что большинство решений, принимаемых международными организациями, носит политический характер, и является политическим заказом. Лицемерную Армению, эту страну-вассала не называют своим именем, но совершаются нападки и клевещут на такие страна как Азербайджан, который проводит независимую политику. Тем не менее под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна сегодня на вершине международной политики, а те, кто клевещет на нас - в глубоком кризисе".