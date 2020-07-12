Вугар Байрамов: Отчет ООН стал высочайшей международной оценкой проводимых в Азербайджане реформ

Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свое лидерство в плане развития среди стран региона и даже более широкого географического пространства. Стало известно, что наша страна заняла 54-е место среди 166 стран мира в сегменте "Индекс целей устойчивого развития" в Отчете по устойчивому развитию - 2020, подготовленного ООН.

Этот отчет ООН считается одним из самых ведущих и авторитетных в мире, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов. При его разработке используются различные индикаторы - как экономические, так и социальные. В нем находят отражение изменения в макроэкономических и социальных показателях, являющиеся результатом проводимых в той или иной стране реформ.

"Радует, что в отчете на 2020 год Азербайджан стал лидером региона, обойдя такие страны, как Россия и Турция. Из наших соседей Россия занимает в отчете ООН 57 место, Грузия 58 место, Иран 59 место, Казахстан 65 место, Турция 70 место. Наша страна добилась прогресса в достижении целей ООН по устойчивому развитию в таких сферах, как здравоохранение, социальное обеспечение, снижение бедности, чистая вода, чистая энергия и так далее. Азербайджан набрал 72,6 балла из 100 возможных. При этом, среди стран Восточной Европы и Центральной Азии индекс целей в области устойчивого развития в среднем составляет 70,9", - отметил депутат.

По словам Байрамова, улучшение позиции нашей страны в Индексе является следствием экономических и социальных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева. Место нашей страны в отчете ООН можно расценивать как международную оценку проводимым в нашей стране реформам. Эти реформы позволяют обеспечивать устойчивость, инклюзивность азербайджанской экономики, а также создают новые возможности для усиления социальной сферы.

Наш собеседник напомнил, что в 2019 году были применены два социальных пакета. Их реализация привела к значительному росту заработных плат и пенсий в республике и, как следствие, росту социального благосостояния граждан.

"В 2020 году, несмотря на пандемию и волатильность цен на нефть на мировом рынке, реализация социальных программ продолжилась. Это показало, что устойчивое развитие является приоритетом для азербайджанского государства. В целом, высокую оценку нашей стране в отчете ООН можно назвать успехом стратегии развития Азербайджана за последние 17 лет", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева