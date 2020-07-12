Армяне понесли огромные потери, десятки убитых

12 июля армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Как передает Day.Az со ссылкой на konkret.az, ряд армянских оппозиционных СМИ и пользователи социальных сетей сообщили, что в ходе сегодняшних столкновений с армянской стороны погибли 31 военнослужащий, в том числе 7 офицеров.