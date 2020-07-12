https://news.day.az/politics/1252871.html Армяне понесли огромные потери, десятки убитых - армянские соцсети - ФОТО
Армяне понесли огромные потери, десятки убитых - армянские соцсети - ФОТО
12 июля армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
Как передает Day.Az со ссылкой на konkret.az, ряд армянских оппозиционных СМИ и пользователи социальных сетей сообщили, что в ходе сегодняшних столкновений с армянской стороны погибли 31 военнослужащий, в том числе 7 офицеров.
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