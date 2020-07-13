Молодежь обратилась в Госслужбу по мобилизации, чтобы встать на защиту Родины

Многочисленные представители патриотичной азербайджанской молодежи, находящиеся в запасе, обратились в Госслужбу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного участия в боях, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.

Госслужба выразила благодарность гражданам, которые сверх установленных законом обязанностей, считают своим моральным долгом встать на защиту Родины.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику были нанесены ответные удары, и он был отброшен, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старшина Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий Азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применив артиллерию, минометы и танки метким огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.