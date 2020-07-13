Президент Ильхам Алиев: Грязная и коварная политика является источником большой опасности для Армении

Грязная и коварная политика является источником большой опасности для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

"Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается. Вчера я связался со всеми соответствующими структурами, командующими. Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти.

"Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы. Это еще раз подтвердили сокрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью. Мы отомстили за наших погибших военнослужащих, их кровь не оставалась и не останется на земле. Эти грязные действия - проявление их агрессивной политики. Объяснить эту политику логикой невозможно, потому что она крайне противоречива и является источником большой опасности для Армении. Потому что, я неоднократно говорил, хочу сказать еще раз, Азербайджан никогда не смирится с тем, чтобы его земли оставались под оккупацией, не смирится с оккупацией и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что международным организациям направлены соответствующие обращения.

"И как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим военных представителей зарубежных стран на эту территорию, чтобы они своими глазами увидели ситуацию. Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации. Наше дело - правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции", - добавил Президент Ильхам Алиев.