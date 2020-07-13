Азербайджанская сторона не обстреливает гражданское население и гражданские населенные пункты

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало публикацию главы пресс-службы министерства обороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook о том, что якобы азербайджанская армия обстреляла село Чинари из 82-мм и 120-мм минометов, в результате чего один из снарядов попал в дом и об отсутствии раненых.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства, данная информация не соответствует действительности: "Азербайджанская сторона не обстреливает гражданское население, гражданские населенные пункты".