Айбениз Гашимова о Севиндж Османгызы: "Какая разница между тобой и Зори Балаяном?"

"Севиндж Османгызы, если бы я не была знакома с вашим отцом, то у меня возникли бы сомнения что вы азербайджанка".

Как передает Day.Az, об этом заявила заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова в видеообращении, размещенном в социальной сети.

"К сожалению, ради спокойной жизни в США вы предаете свою нацию и народ. Вы ничем не отличаетесь от армян, кто бросал камни в азербайджанцев в США. Более того, ваше предательство причиняет еще большую боль, поскольку вы являетесь дочкой шехида Османа Мирзоева", - сказала она.

Айбениз Гашимова далее отметила:

"В свое время азербайджанцы приютили армян на свою голову. Армяне всю свою жизнь жили в самых красивых местах Азербайджана. Как ты смеешь говорить, что азербайджанцы являются дикарями? Побойся Бога. В чем тогда разница между тобой и Зори Балаяном?", - задалась вопросом она.

Напомним, что журналист Севиндж Османгызы сделала ряд заявлений, оправдывающие действия армян, в то время когда ситуация на азербайджано-армянской границе подверглась эскалации. Данные заявления дочери шехида Османа Мирзоева были встречены нашими соотечественниками подлинным гневом.