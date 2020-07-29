Испанские СМИ решительно осуждают преступные деяния армянских радикальных групп

Интернет-порталы Испании "Patrimonio Actual" и "Diplomat in Spain", имеющие широкую читательскую аудиторию, решительно осудили крайне агрессивные провокационные действия радикальных армянских сил против диппредставительств Азербайджана в зарубежных странах и мирных демонстрантов в ходе акций азербайджанской диаспоры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В статьях подчеркивается, что эти действия содержат в себе элементы вандализма и террора, подразумевающие уголовную ответственность.

Подчеркивается, что радикальные армянские силы и раньше совершали подобные акты вандализма, упоминается, что в 1970-1980-х годах ASALA и другие армянские террористические организации убили свыше 70 человек, совершили более 235 терактов в 22 странах.

В публикациях особо подчеркивается, что с целью территориальных притязаний к Азербайджану Армения с 1991 года превратила террор в инструмент государственной политики и в процессе оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана и семи прилегающих районов широко использовала средства террора в различных регионах страны, совершила геноцид против азербайджанского населения и этнические чистки.

В статьях решительно осуждаются преступные деяния армянских радикальных групп на почве этнической нетерпимости, направленные против азербайджанских дипломатов, а также членов азербайджанских общин за рубежом, отмечается важность ответственного отношения к вопросу надлежащих государственных структур стран, где совершаются армянские провокации против азербайджанцев.